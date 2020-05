Porta Elisa News



Lucchese, tifosi in attesa del verdetto del Consiglio federale

mercoledì, 20 maggio 2020, 12:59

di diego checchi

C’è trepidazione in casa rossonera perché oggi potrebbe essere sancita la promozione della Lucchese in Serie C tramite il consiglio federale che ci partirà alle ore 12. Diciamo “potrebbe” perché venerdì ci sarà l’assemblea di Serie D presieduta dal numero uno Cosimo Sibilia e forse in quell’occasione verranno sancite promozioni e retrocessioni. Oggi intanto saranno chiusi i campionati dilettantistici, ache se il presidente della LND Sibilia parla di possibile "giornata interlocutoria" e bisognerà discutere della situazione della Serie C. Ormai le ore si contano sulle dita di una mano e poi Deoma e tutti gli altri moschettieri potranno veramente festeggiare a un miracolo sportivo partito ad agosto con qualche scetticismo ma che poi si è rivelato il più azzeccato di tutti.

Mai un passo più lungo della gamba e scelte fatte sempre tenendo conto del bilancio perché’ come dice appunto Deoma, “fin quando ci saremo noi, la Lucchese potrà anche retrocedere ma mai fallire”. Questo è il motto che ha accompagnato il ds sin dall’inizio e che partita dopo partita ha portato ad una scalata incredibile e preponderante superando il Prato di 1 punto. Se così come sembra ormai certo le classifiche saranno cristallizzate, la Lucchese sarà in Serie C, poi bisognerà vedere come e se verranno attuate le riforme dei campionati.

Intanto se così fosse, sarebbe giusto festeggiare seppur a distanza perché il miracolo sportivo è stato compiuto. È chiaro, con l’emergenza corona virus non si è potuto finire un campionato che era da vincere sul campo, quindi non si potrà nemmeno festeggiare una promozione con i tifosi. Prima dei verdetti ci sentiamo di dire una cosa: bravi a tutti, perché se non c’erano questi quattro amanti dei colori rossoneri forse sarebbe ripartita dalla Terza Categoria e i campionati professionistici ce li saremmo sognati.