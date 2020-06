Porta Elisa News



Mercato, la Lucchese pensa a Salines

martedì, 9 giugno 2020, 20:01

di diego checchi

La Lucchese sarebbe interessata ad Emmanuele Salines, difensore centrale napoletano che quest'anno ha giocato nel Foggia il cui cartellino è di proprietà del Cosenza. Con i Satanelli, però, il giocatore è stato impiegato più volte come quinto a destra nel 3-5-2 e può fare anche il terzino nella difesa a 4. Insomma, un giocatore già pronto e chi lo conosce bene dice che sarebbe un ottimo acquisto. La carriera di Salines è passata anche da Messina ad Arezzo, e poi Bari e Cosenza dove ha giocato il campionato Primavera. A far capire dell'interesse della Lucchese è proprio il suo procuratore Michele Cefaly tramite il sito Tuttomercatoweb.com, su di lui ci sarebbe anche la Casertana: "Mi hanno contattato un paio di squadre di C interessate ma per il suo naturale percorso di crescita era giusto che continuasse con il Foggia almeno per tutta la stagione. Ora è pronto per la C e non scordiamo che ha giocato prevalentemente in un ruolo per lui inedito, come quinto a destra, non sfigurando anche nelle grandi gare. Purtroppo lo stop è avvenuto nel suo miglior momento di forma e sono sicuro che avrebbe disputato un finale di stagione in crescendo. Ad ogni modo, a fine campionati, avremo modo e tempo di definire il suo futuro insieme al Cosenza".