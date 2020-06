Porta Elisa News



Mister Monaco, manca solo l'ufficialità per la conferma

mercoledì, 10 giugno 2020, 11:38

di diego checchi

Francesco Monaco sarà l'allenatore della Lucchese anche per la stagione 2020-2021. Il tecnico pugliese non ha ancora firmato il rinnovo con la Lucchese e quando sarà ufficiale la società indirà una conferenza stampa, ma in linea di massima c’è l’accordo tra le parti.

A meno di cose impreviste sarà il tecnico di Latiano (Brindisi) a guidare ancora la Lucchese nella stagione 2020/2021. In fondo era la logica conseguenza dopo un campionato vinto con pieno merito. È bastato un incontro fra i dirigenti (ieri sera) per capire che la linea era ancora comune e come ha detto il direttore Deoma, “giusto dare priorità a Monaco e parlare con lui. Non capisco perché qualcuno abbia voluto montare un caso sulla sua riconferma o meno”.

Il tecnico rossonero, del resto, vuole il bene della Lucchese. I dirigenti stanno parlando proprio in questi minuti con l’allenatore per pianificare la nuova squadra e tutto il programma di lavoro. Ma ripetiamo: ormai non ci sono più dubbi e il secondo giocatore con più presenze con la maglia rossonera (294) sarà il condottiero della pantera anche il Serie C. Con molta probabilità verrà confermato anche lo staff tecnico.