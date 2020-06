Porta Elisa News



Ufficiale: Monaco confermato per la prossima stagione

mercoledì, 10 giugno 2020, 19:12

Come avevamo anticipato questa mattina in un apposito articolo, sarà ancora Francesco Monaco l'allenatore della Lucchese per la prossima stagione, lo ha comunicato la società attraverso una breve nota. Una decisione giusta, visto che il tecnico ha vinto il campionato ed è da sempre nel cuore dei tifosi, con 294 presenze in 10 stagioni da giocatore in rossonero di cui molte da capitano. Dopo la conferma di Monaco, ora toccherà allo staff tecnico che dovrebbe rimanere, a meno di novità, quello della passata stagione, con Toni Carruezzo vice, Riccardo Guidi e Alessandro Coluccio come preparatori atletici e Giuseppe Di Masi preparatore dei portieri.

Questo il comunicato della società: "La Lucchese 1905 comunica di aver confermato Francesco Monaco alla guida della squadra rossonera che nella prossima stagione sarà impegnata nel campionato di Serie C.