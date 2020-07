Porta Elisa News



Lucca United-Lucchese: c'è l'accordo sul marchio

giovedì, 30 luglio 2020, 15:38

E' stato finalmente sottoscritto tra Lucca United e la Lucchese il contratto di licenza d’uso dello storico marchio della squadra di calcio della nostra città, costituito dalla espressione letterale "ASSOCIAZIONE SPORTIVA LUCCHESE LIBERTAS – Anno di fondazione 1905" e dal segno figurativo della “pantera su sfondo rosso nero”; l’uso del marchio è stato concesso, come sempre, a titolo gratuito ed il contratto è stato definito sulla base di una durata annuale ma rinnovabile automaticamente di anno in anno. Lo annuncia Lucca United.

"Nel definire le modalità del contratto insieme alla società – si legge nella nota – crediamo di aver dato prova, anche in questo caso, dell’attaccamento ai colori rossoneri e del “senso di appartenenza” di tutti i soci di Lucca United".

Nel corso dell’ultima assemblea dei soci della cooperativa dei tifosi rossoneri era stata anticipata la notizia dell’imminente sottoscrizione del contratto di licenza d’uso del marchio con la società rossonera e analizzata la difficile situazione finanziaria in cui si trova Lucca United: l’impegno economico di Lucca United a sostegno della società rossonera negli ultimi anni ed anche direttamente a sostegno della squadra nell’indimenticato campionato della stagione 2018/2019, nel corso del quale tutta la tifoseria rossonera riuscì ad “accompagnare” la squadra fino alla salvezza sul campo, ha purtroppo lasciato il segno ed attualmente la cassa di Lucca United necessita di essere urgentemente “ricaricata” mediante il versamento delle quote di adesione annuali.

"Nella consapevolezza che moltissime attività economiche locali stanno attraversando un periodo di grande difficoltà conseguente all’emergenza sanitaria che ha investito l’Italia e tutto il mondo – prosegue la nota – nonché nella consapevolezza che esistono nella vita di tutti noi priorità certamente superiori a tutto ciò che può essere riferibile al gioco del calcio, ai soci presenti è stato comunque chiesto di rinnovare la quota associativa a Lucca United e di sensibilizzare i soci non presenti a rinnovare detta quota".

E’ stato inoltre comunicato che è in fase di allestimento il nuovo sito di Lucca United che verrà realizzato grazie alla collaborazione con la società specializzata “LUCCAWIFI”; il nuovo sito, che dovrebbe essere “online” per la prossima stagione calcistica, sarà più performante e darà maggiore visibilità a tutte le attività economiche che vorranno sostenere Lucca United mediante inserzioni pubblicitarie sul web. In ultimo è stata manifestata la volontà del direttivo di aprire più frequentemente i locali del Museo Rossonero a partire dall’inizio della prossima stagione calcistica ed a questo proposito è stato chiesto di “farsi avanti” ai soci che volessero contribuire fattivamente alla gestione del Museo.

Nell’evidenziare ancora una volta a tutti i soci l’importanza di rinnovare la quota di adesione annuale a Lucca United, ecco le consuete modalità per rinnovare a mezzo bonifico bancario mediante versamento sul conto corrente n.2093 intestato a Lucca United presso il Banco BPM SpA, Filiale di Lucca, Piazza S.Giusto con codice IBAN : IT 70 R 05034 13701 000000002093; nella causale basta indicare il proprio “nominativo” e la dicitura “rinnovo quota adesione”