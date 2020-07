Porta Elisa News



Lucchese: per ora sono dieci i giocatori in rosa

sabato, 25 luglio 2020, 09:16

di diego checchi

Bisognerà aspettare ancora un po' per capire quali saranno i primi acquisti della Lucchese. Di solito tutti gli anni, di questi tempi, le squadre sono già in ritiro, si parla di giocatori nuovi e si guardano le prime amichevoli stuzzicando la fantasia dei tifosi, ma quest'anno non è così, o anzi, a Lucca non lo è da due anni.

Lo scorso anno perché solo il 29 luglio venne fondata una nuova società dopo il fallimento e quest'anno per via del Covid-19. I tempi sono dilatati e i campionati inizieranno solo alla fine di settembre e il mese cruciale per gli acquisti sarà quello di agosto e si finirà di completare la rosa a settembre se non addirittura ottobre. Giova ricordare che il mercato vero e proprio inizia il primo settembre e finisce il 5 ottobre. Comprensibile però la voglia da parte dei tifosi di novità e quella di capire chi saranno quei 13 o 14 elementi nuovi che serviranno alla Lucchese per fare un campionato dignitoso in Serie C. D'altro canto, però, la dirigenza è stata brava a non farsi scappare niente e dire le cose solo quando ha messo nero su bianco e quindi: non resta che aspettare ed avere fiducia in Deoma, che già lo scorso anno costruì la squadra in pochi giorni.

Peraltro, trattative in corso ce ne sono a bizzeffe, da quella con Filippo Scalzi a quella con Roberto Convitto per passare a Christan Silenzi; nelle ultime ore è spuntata fuori la pazza idea che porterebbe ad Alessandro Cesarini, seconda punta/trequartista in uscita dal Siena sul quale c'è però anche il Como. Non resta che aspettare fiduciosi con la certezza che la Lucchese non si farà trovare impreparata ai nastri di partenza. Servirà gente che abbia voglia di fare la "guerra" e di dare tutto per la maglia, questo deve essere il credo della Lucchese. Attualmente, in rosa ci sono 10 giocatori contando anche i giovani Bartolomei e Pardini.