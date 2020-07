Porta Elisa News



Porta Elisa, la commissione di vigilanza conferma l'agibilità a 3200 posti

venerdì, 10 luglio 2020, 19:30

di diego checchi

Questa mattina si è riunita allo stadio Porta Elisa la Commissione di vigilanza e la notizia più importante è che ha dato l'agibilità dello stadio con gli stessi posti dell'anno scorso. Questo era il primo passo per far sì che la Lucchese si presenti poi a Roma con questa agibilità per chiedere di poter giocare a Lucca anche il prossimo anno in Serie C. "Non sarà un percorso facile – sottolinea l'amministratore delegato Alessandro Vichi – ma noi faremo leva sul fatto che presenteremo entro agosto il progetto di fattibilità per il nuovo stadio. Siamo d'accordo su questo sia con il Comune che con la Commissione. Sarebbe inutile stare a spendere una cifra esorbitante per mettere a posto questo stadio se poi ne dovremo fare uno nuovo. Speriamo che da Roma capiscano la nostra buona volontà".

Quando andrete a Roma?

"Non lo sappiamo ancora, dovremo prendere gli appuntamenti con il CONI e con la Federazione ma dovremo fare tutto nella prossima settimana, perché prima del 29 dovrà essere presentata la documentazione con il nostro campo da gioco per la Serie C".

Quanti saranno i posti disponibili?

"3200, né più e é meno dello scorso anno, con 100 posti in tribuna, 1500 in curva ovest e 1000 in gradinata e 600 in curva est".

Per quanto riguarda il campo di Saltocchio, per poterlo acquisire non ci vuole un bando?

"No, lo stadio di Lucca e l'impianto di Saltocchio sono rimasti fuori dai bandi. È chiaro che dovremo fare tutto un iter con il Comune ma entro la fine di luglio contiamo di metterci il naso dentro e di capire che tipo di lavori ci dovremo fare. La nostra intenzione è quella di farci un campo in sintetico. Come avete visto i campi a bando sono già stato assegnati e Saltocchio non faceva parte di quel discorso lì".