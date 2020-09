Porta Elisa News



Il consiglio federale Figc riammette Giana e Ravenna in C

lunedì, 31 agosto 2020, 15:34

Il consiglio federale odierno della Figc ha deciso la riammessione, nella seduta odierna, in Serie C di Giana Erminio e Ravenna e inserito il Legnago al posto del Campodarsego. Il presidente federale Gravina ha informato il Consiglio circa l’interlocuzione con il Ministero della Salute, il CTS e il Ministro per lo Sport riguardo le richieste di aggiornamento del protocollo sanitario per i campionati professionistici, auspicando nei prossimi giorni una risposta positiva almeno sulla parte relativa ai tamponi. Nella sua informativa, il segretario generale ha anticipato ai consiglieri la predisposizione di una circolare, impostato con domande e risposte, per rendere più chiara e meno complessa l’applicazione del protocollo per la ripresa dell’attività dilettantistica e giovanile.

Quanto ai ripescaggi, in applicazione delle disposizioni emanate con i CC.UU. n°65/A e 66/A del 14 agosto, essendo pervenute quattro domande entro il termine perentorio del 27 agosto e tenuto conto dei pareri positivi della Covisoc e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, il Consiglio ha votato all’unanimità la riammissione delle società Giana Erminio e Ravenna. In sostituzione del Campodarsego, ha anche provveduto a concedere la licenza nazionale al Legnago Salus, secondo le modalità ex art. 49 lett. C) delle NOIF.

Confermate anche le date dell'attività agonistica stagione sportiva 20/21 per i Campionati Nazionali. Il Consiglio ha recepito le indicazioni delle Leghe, stabilendo l’inizio dell’attività agonistica come di seguito riportato:

Serie A – inizio 20 settembre 2020 - termine 23 maggio 2021

Coppa Italia – finale 19 maggio 2021

Serie B – inizio 26 settembre – termine 7 maggio 2021

Serie C – inizio 27 settembre – termine 25 aprile 2021

Serie D – inizio 27 settembre – termine (da definire)

Coppa Italia Serie D – inizio 20 settembre - termine (da definire)