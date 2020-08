Porta Elisa News



Lucchese, ecco lo staff

mercoledì, 19 agosto 2020, 12:37

di diego checchi

Ecco lo staff tecnico della Lucchese al completo: Francesco Monaco allenatore, Oliviero Di Stefano allenatore in seconda tornato a casa dal Livorno, Riccardo Guidi preparatore atletico, Alessandro Coluccio preparatore atletico, Nicolò Bianucci il nuovo preparatore dei portieri con una carriera tra Pontedera, Prato, settore giovanile dell'Empoli e Scandicci in Serie D, il match analyst Riccardo Carbone che ha già lavorato con Monaco ai tempi del Prato e fino a poco tempo fa era nello staff tecnico del Livorno. Infine ci sono Alvaro Vannucchi e Gabriele Landucci come massaggiatori, mentre Antonio Magnani e Dario Lenzini saranno i due nuovi fisioterapisti con l'aggiunta di uno stagista.

Nello staff medico, oltre a Tambellini e Negretti, si aggiungerà un altro medico ancora da individuare. Il primo a parlare dello staff tecnico è stato l'allenatore Monaco abbronzato e in grande forma: "Oggi abbiamo iniziato il lavoro sul campo attenendoci ai protocolli e alle distanze. Abbiamo fatto sia un lavoro atletico che tecnico. Per tutta questa settimana ci alleneremo soltanto al mattino e distanziati. Dalla prossima lavoreremo in gruppo e faremo due allenamenti al giorno fino a sabato 29. Dal 31 andremo a Castelnuovo in ritiro. La prima impressione sull'inizio è positiva anche perché di nuovi giocatori ce ne sono soltanto 4, il resto del gruppo lo conoscevo già. Per adesso è un lavoro abbastanza tranquillo. Dalla prossima settimana faremo 2 allenamenti giornalieri. Sui gironi dipende se mantengono quello che è stato fatto negli anni precedenti andremmo nel Girone A. Non ho preferenze, diciamo che il girone A è il più raggiungibile per limitare i costi".

A prendere la parola è stato il vice Di Stefano: "Ringrazio tantissimo questa società che mi ha dato l'opportunità di tornare a lavorare a Lucca. Spero di dare un contributo e che la società faccia buoni risultati. Per me è un cerchio che si chiude e sono felice di essere tornato considerando che non sarei mai voluto andare via".

Il professor Guidi è entrato più nello specifico sull'argomento preparazione: "Ringrazio la società per la fiducia e la stima che hanno in me, per me è come lavorare in famiglia con persone con cui mi capisco con uno sguardo. In questo modo è più facile lavorare sui dettagli. I primi giorni facciamo allenamenti individuali, i ragazzi seguono un percorso di lavoro analogo ma distanziati. Poi si potrà passare a esercitazioni di gruppo avvicinandosi piano piano. Oggi abbiamo fatto dei test, che faremo anche nei prossimi giorni. I ragazzi li ho trovati bene anche se mi sono tenuto costantemente in contatto con i giocatori dello scorso anno. Il ritmo è quello che manca e che dobbiamo affrontare con calma, perché negli allenamenti domestici è mancata l'imprevedibilità, quindi ci potrebbero essere maggiori rischi per quanto riguarda gli infortuni".

A terminare il tutto ci ha pensato il dottor Tambellini che ha sottolineato:"Ringrazio la società perché quest'anno ha permesso l'ampliamento dello staff medico, una riduzione dell'atà media e un aumento della qualità. Oltre alla prima squadra ci sarà un settore giovanile cospicuo, quindi bisognoso di personale e tutto passerà sotto di noi. Inoltre sono state ripristinate due zone dietro la curva est per fare una palestra e una sala riabilitativa e speriamo che per un domani si possano fare migliorie in previsione di categorie superiori".