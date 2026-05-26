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Lucchese, tutte le partite da chiudere

giovedì, 4 giugno 2026, 08:14

Tutto tace, almeno apparentemente, ma, in realtà, sotto traccia la Lucchese è al lavoro da settimane su tre fronti diversi. A cominciare da quello dell'allenatore che ormai è solo da ufficializzare e sarà Marco Bernardini, le ultime due stagioni al Trastevere dove ha saputo dar vita a una squadra altamente competitiva, c'è semmai ancora da capire chi sarà il vice, visto che da Roma il trainer dovrebbe portarsi alcune persone dello staff ma non il secondo. Nel contempo, ci sarà da provare a trovare un accordo con il tecnico uscente Pirozzi che aveva due anni di accordo.

L'altro fronte caldo è quello dei giocatori: se capitan Santeramo è ormai confermato, aveva un annuale, ma anche in questo caso manca ancora l'ufficializzazione, c'è invece da capire quanti dei protagonisti della scorsa stagione resteranno in rossonero. La pattuglia, under compresi, non dovrebbe superare il numero di sette-otto, tenendo conto che alcuni come Fedato, Zenuni, Pupeschi, hanno un biennale. Tra i nuovi arrivi, impazza il calciomercato: tanti nomi, ma per ora poche certezze. Anche qui si attendono le prime ufficializzazioni, con la società che ha più volte detto di voler allestire una squadra altamente competitiva.

Infine, la questione stadio: nei prossimi giorni dovrebbe esserci un ulteriore confronto tra la Lucchese e il Comune sull'ipotesi di ammodernamento del Porta Elisa, anche in questo caso dovremmo essere alle ultime battute prima dei passi formali, la strada, condizionale d'obbligo, sembrerebbe in discesa. Nelle scorse settimane, patron Brunori aveva parlato di un'estate calda: e all'estate ormai ci siamo quasi.