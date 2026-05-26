Lucchese, tutte le partite da chiudere

Porta Elisa News
giovedì, 4 giugno 2026, 08:14
Tutto tace, almeno apparentemente, ma, in realtà, sotto traccia la Lucchese è al lavoro da settimane su tre fronti diversi. A cominciare da quello dell'allenatore che ormai è solo da ufficializzare e sarà Marco Bernardini, le ultime due stagioni al Trastevere dove ha saputo dar vita a una squadra altamente competitiva, c'è semmai ancora da capire chi sarà il vice, visto che da Roma il trainer dovrebbe portarsi alcune persone dello staff ma non il secondo. Nel contempo, ci sarà da provare a trovare un accordo con il tecnico uscente Pirozzi che aveva due anni di accordo.
L'altro fronte caldo è quello dei giocatori: se capitan Santeramo è ormai confermato, aveva un annuale, ma anche in questo caso manca ancora l'ufficializzazione, c'è invece da capire quanti dei protagonisti della scorsa stagione resteranno in rossonero. La pattuglia, under compresi, non dovrebbe superare il numero di sette-otto, tenendo conto che alcuni come Fedato, Zenuni, Pupeschi, hanno un biennale. Tra i nuovi arrivi, impazza il calciomercato: tanti nomi, ma per ora poche certezze. Anche qui si attendono le prime ufficializzazioni, con la società che ha più volte detto di voler allestire una squadra altamente competitiva.
Infine, la questione stadio: nei prossimi giorni dovrebbe esserci un ulteriore confronto tra la Lucchese e il Comune sull'ipotesi di ammodernamento del Porta Elisa, anche in questo caso dovremmo essere alle ultime battute prima dei passi formali, la strada, condizionale d'obbligo, sembrerebbe in discesa. Nelle scorse settimane, patron Brunori aveva parlato di un'estate calda: e all'estate ormai ci siamo quasi.
mercoledì, 3 giugno 2026, 13:43
Google ha introdotto una nuova funzione che avrà un impatto sulla lettura delle notizie: “Fonti preferite” permette di scegliere direttamente quali siti internet far comparire più spesso nelle proprie ricerche. Se vuoi che le nostre notizie ti arrivino con ancora maggiore frequenza, devi aggiungere www.gazzettalucchese.it nelle tue preferenze.
martedì, 2 giugno 2026, 09:15
Mentre la società rossonera è intenta, dopo essersi assicurata il nuovo tecnico, ad allestire la formazione per il prossimo campionato, cominciano ad approssimarsi le scadenze per l'iscrizione. Le domande di ammissione al campionato di Serie D dovranno essere presentate dal 4 al 10 luglio: ecco le scadenze
venerdì, 29 maggio 2026, 08:59
Il loro abbattimento, essendo in stato grave criticità statica, è funzionale per ottenere il via libera della commissione di vigilanza per l'agibilità nel prossimo campionato di calcio di Serie D, dove l'illuminazione non è obbligatoria
martedì, 26 maggio 2026, 09:03
Dopo l'arrivo, ormai manca solo l'ufficialità, del nuovo giovane tecnico Marco Bernardini, reduce da un secondo posto in Serie D con il Trastevere, che è destinato a portarsi a Lucca una parte del suo staff, ma, a quanto sembra, non l'allenatore in seconda, ecco che impazzano i nomi per...