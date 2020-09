Porta Elisa News



Via al ritiro, Santoro: "Il 4 settembre il progetto per lo stadio"

lunedì, 31 agosto 2020, 18:33

di diego checchi

In una location nuova, accogliente e dove erano ben visibili gli sponsor del ritiro rossonero, è stato dato il via all'inizio della preparazione della Lucchese presso l'hotel ristorante "La Lanterna" di Castelnuovo. Per la Lucchese era presente il direttore generale Mario Santoro, mentre per il Comune di Castelnuovo c'era il sindaco Andrea Tagliasacchi e l'assessore allo Sport Biagioni, oltre al presidente del Castelnuovo Dino Dini. Non poteva mancare nemmeno il proprietario de "La Lanterna", il signor Federico Turri.

"Sono personalmente felicissimo di trovarmi qua - ha esordito Mario Santoro - ed il sindaco Andrea Tagliasacchi lo sa benissimo perchè sa quanto tengo all'appartenenza della società rossonera all'intera provincia. Ringrazio quindi lui nella sua veste di sindaco del comune di Castelnuovo, il presidente della società Castelnuovo calcio, Dino Dini e per ultimo, ma solo per ordine, ringrazio il titolare dell'albergo-ristorante "La Lanterna", Federico Turri."

Ha poi preso la parola il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi che ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Anch'io esprimo la mia grande soddisfazione sia come sindaco che come uomo di sport perchè è da tempo che abbiamo lavorato su questa sistemazione. La Lucchese è una società prestigiosa ed importante e lo sono anche come cittadino perchè sto a Lucca e per me avere qui i colori rossoneri è il massimo. L' assist che mi ha fatto Mario Santoro è stato di quelli da cogliere al volo. Spero che questo sia l'inizio di una lunga collaborazione con la città di Castelnuovo. Un modo per valorizzare il territorio, un'iniziativa in continuità con quello che già stiamo facendo da tempo. Ringrazio anch'io sia Federico Turri, titolare della Lanterna per l'ospitalità che il presidente del Castenuovo calcio Dino Dini".

Il presidente del Castelnuovo calcio Dino Dini è apparso molto soddisfatto:"Anche noi siamo ben felici di ospitare la squadra più rappresentativa della provincia. Oggi inizierà in paralellelo anche l'attività sportiva del Castelnuovo calcio. Sarà un inizio insidioso per tutti i protocolli che dobbiamo seguire ma dà a tutti la giusta motivazione per ripartire con l'entusiasmo che ci permetterà di sopperire a tutte le dfficoltà che abbiamo incontrato fino ad oggi e che ancora purtroppo incontreremo".

Infine ha preso la parola il titolare dell'hotel che ospiterà la Lucchese fino al 19 settembre: "Siamo contenti ed orgogliosi di avervi qua. Sono contento di avervi anche perchè mio figlio ha vestito la maglia rossonera e spero che in futuro possa ritornare. Grazie a tutti per essere qua. Diamo la nostra disponibilità per ogni vostra esigenza."

Mario Santoro ha poi risposto alle domande dei giornalisti presenti a partire da quella sugli impegni amichevoli della squadra durante il periodo di preparazione al campionato: "Innanzitutto voglio subito dire che ci stiamo organizzando per avere la possibilità di fare un amichevole con la presenza fino a 1000 spettatori qui a Castelnuovo proprio con la squadra del presidente Dini. Organizzare una amichevole come quella di Castelnuovo non è così semplice perchè dovremmo lavorare di concerto tra la nostra biglietteria ed il Castelnuovo calcio in modo da prenotare i posti numerati che prevedano chiaramente il distanziamento fra gli spettatori. Per il resto abbiamo in programma tre amichevoli già fissate, il 6 contro la Fiorentina a Firenze, il 12 ad Empoli ed il 19 a Ferrara contro la Spal. Quanto al protocollo al momento è sempre lo stesso. Prevede ogni 4 giorni il tampone ed il seriologico a seguire. Attendiamo una possibile variazione del protocollo a giorni. Proprio per seguire il protocollo alla lettera i tre nuovi acquisti, Solcia, Molinaro e Falivene, non sono al momento presenti in ritiro. Il ruolo dello SLO sarà ricoperto ad interim dal presidente Russo e questa scelta penso possa soddisfare tutti. Quanto al progetto stadio, il prossimo 4 settembre protocolliamo in Comune il progetto dello stadio ed a giro di breve lo presenteremo a tutti. II nostro obbiettivo primario è quello di fare il passo quanto è lunga la gamba altrimenti diventa insostenibile qualunque progetto. Lo stadio rappresenta per noi un punto di svolta. Colgo l'occasione per dire anche che a breve decideremo la data della presentazione, allo stadio Porta Elisa, della squadra in presenza dei tifosi, ovviamente".