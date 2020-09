L'Aic indice lo sciopero: prima giornata a rischio

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 22 settembre 2020, 20:15

Tutti i giocatori si sono allenati in gruppo ma in vista di domenica, quando ci dovrebbe essere la prima di campionato contro la Pergolettese, sciopero AIC permettendo, non ci saranno gli squalificati Benassi, Papini e Adami

martedì, 22 settembre 2020, 08:16

Il vice allenatore rossonero parla del ritiro concluso e dell'inizio del campionato: "Abbiamo fatto sicuramente un ritiro sia per l'aspetto che riguarda il lavoro sia per quello che riguarda l'amalgama del gruppo. E' stato molto positivo"

lunedì, 21 settembre 2020, 17:43

Samuele Signori, centrocampista classe 2001, firma per la Lucchese: arriva in prestito dall'Atalanta. Mentre per l'attacco sfuma Magrassi che è passato al Pontedera

lunedì, 21 settembre 2020, 11:23

Trattativa in via di conclusione per Samuele Signori, centrocampista classe 2001 scuola Atalanta, attualmente svincolato: il giocatore dovrebbe arrivare a Lucca nella giornata di domani