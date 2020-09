Porta Elisa News



Lucchese, si lavora per organizzare l'amichevole a porte aperte con il Castelnuovo

giovedì, 3 settembre 2020, 08:12

In ritiro a Castelnuovo sono arrivati il difensore classe 2001 Solcia, l'attaccante classe '98 Molinaro e Francesco Falivene, centrocampista del '99; i tre si sono già allenati con la squadra. Per quanto riguarda Kosovan, invece, il centrocampista ucraino ultimo arrivo in ordine di tempo, dovrebbe raggiungere Lucca al massimo nella mattinata di venerdì. Dovrà essere sottoposto al solito protocollo anti Covid e solo dopo l'esito negativo potrà essere aggregato al gruppo.

Dalla società fanno poi sapere che il direttore generale Santoro sta lavorando per organizzare un'amichevole con il Castelnuovo a porte aperte per 1000 persone e già domani potrebbe esserne ufficializzata la data. Sarebbe un notevole sforzo organizzativo per la Lucchese ma la società vuole, in questo modo, far sentire il calore dei tifosi alla squadra