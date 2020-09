Porta Elisa News



Mercato, per il centrocampo c'è Kosovan Tanasy

martedì, 1 settembre 2020, 21:14

La Lucchese comunica di aver ingaggiato il centrocampista mancino Kosovan Tanasy, nato il 3 marzo 1995 a Banyliv (Ucraina), nella scorsa stagione al Picerno. Tanasiy ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Vicenza nella stagione 2012-13 e nel successivo campionato ha giocato 4 gare in Serie C con il Vicenza che lo ha poi girato la Varese (settore giovanile (6 gare e 1 gol).

Successivamente il neo rossonero ha disputato due stagioni con la Lupa Castelli Romani vincendo il campionato di serie D e totalizzando 24 presenze e mettendo a segno 1 gol. Quindi il trasferimento al Gela in D (26 gare e 4 reti), poi all'Igea (14 e 3) e infine due stagioni al Picerno dove ha contribuito notevolmente al salto in serie C realizzando 10 reti in 32 gare. Nella scorsa stagione Tanasiy con il Picerno ha messo a referto 26 presenze e 3 gol.