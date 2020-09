Per i rossoneri primo allenamento della stagione all'Acquedotto

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 22 settembre 2020, 15:25

L’Associazione Italiana Calciatori, preso atto dell’impossibilità di raggiungere un’intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e l’abolizione delle liste dei giocatori utilizzabili nel Campionato di Serie C, conferma che i calciatori non scenderanno in campo nella prima giornata

martedì, 22 settembre 2020, 08:16

Il vice allenatore rossonero parla del ritiro concluso e dell'inizio del campionato: "Abbiamo fatto sicuramente un ritiro sia per l'aspetto che riguarda il lavoro sia per quello che riguarda l'amalgama del gruppo. E' stato molto positivo"

lunedì, 21 settembre 2020, 17:43

Samuele Signori, centrocampista classe 2001, firma per la Lucchese: arriva in prestito dall'Atalanta. Mentre per l'attacco sfuma Magrassi che è passato al Pontedera

lunedì, 21 settembre 2020, 11:23

Trattativa in via di conclusione per Samuele Signori, centrocampista classe 2001 scuola Atalanta, attualmente svincolato: il giocatore dovrebbe arrivare a Lucca nella giornata di domani