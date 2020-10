Ultim'ora: Monaco esonerato, conduzione tecnica a Di Stefano

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 22 ottobre 2020, 17:54

Il diesse rossonero è durissimo: "Se questa è la reazione siamo in Eccellenza non in D. Vedo errori madornali, al di là del rigore sul quale ho dei dubbi. Non salvo nulla di quanto visto. L'allenatore? C'entra meno di tutti, forse c'è da mandare via 10-12 giocatori, altro che allenatore.

giovedì, 22 ottobre 2020, 17:53

Il Mister deluso come non mai: "Chi ha voglia di lottare lo deve dimostrare in questi tre giorni. E' chiaro che adesso va presa qualche decisione importante. Bisogna dare una sterzata perché non è ammissibile avere un approccio alla gara come quello che abbiamo avuto oggi".

giovedì, 22 ottobre 2020, 15:53

Un disastro totale, quello di Busto Arsizio, dove nessun rossonero si salva dalla mediocrità: Coletta fa quello che può e viene penalizzato da un rigore apparso molto dubbio, ma per il resto la Lucchese conferma tutti i suoi limiti anche nelle prestazioni individuali

giovedì, 22 ottobre 2020, 14:23

Rossoneri impegnati nel turno infrasettimanale a Busto Arsizio e ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Monaco rilancia Panariello e conferma Fazzi e Adiamoli. Sblocca Parker su rigore, bis di Lombardoni. Occasione per Fazzi, poi fa il tris Kolaj