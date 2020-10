Porta Elisa News



Monaco: "Mi aspetto una reazione da parte di tutti"

sabato, 10 ottobre 2020, 08:15

Mister Francesco Monaco, attraverso l'ufficio stampa della Lucchese, presenta la partita contro la Pro Vercelli e fa capire che vorrà vedere una pronta reazione dai suoi ragazzi.

Come sta il gruppo e cosa si aspetta dalla gara di domenica?

"Sicuramente dopo la gara con il Grosseto il gruppo non era al massimo perché non abbiamo fatto una prestazione dignitosa ma già dal giorno dopo abbiamo analizzato cosa non era andato e abbiamo fatto un buon allenamento. Dalla partita di Vercelli mi aspetto una reazione da parte di tutti, mi aspetto che i ragazzi entrino in campo con determinazione, con la voglia di fare qualcosa in più e di aiutarsi tra di loro".

Cosa ci dice degli avversari di domenica, la Pro Vercelli?

"Abbiamo visto un po' di immagini, è una squadra nuova che ha qualità sia tecniche che fisiche ma la cosa importante sarà l'atteggiamento con cui entreremo in campo e la voglia di portare a casa un risultato positivo".

Gli ultimi dubbi sulla formazione sono stati sciolti?

"Innanzitutto bisogna valutare quei ragazzi che non sono stati al 100% e qualche defezione l'abbiamo avuta sia in mezzo al campo che sulla trequarti, qualche dubbio me lo porto ancora dietro".