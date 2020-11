Porta Elisa News



La reazione nervosa non può bastare

giovedì, 26 novembre 2020, 14:09

di diego checchi

La nottata è passata e la Lucchese è tornata a lavorare per preparare la trasferta di Pistoia. È ovvio che i problemi ci sono, ma nella sua intervista mister Lopez è stato lucido e concreto come al solito spiegando quali sono le motivazioni della sconfitta di ieri. “La squadra è stanca perché ci sono troppe partite ogni settimana – ha affermato il tecnico – e non ho mai avuto il tempo di lavorare una settimana intera con tutta la rosa. Purtroppo il momento è questo e dobbiamo adeguarci cercando di far più punti possibile, di recuperare i giocatori stanchi e far lavorare quelli che hanno giocato meno anche grazie al periodo di stop dovuto al covid”. Il tecnico ha ragione, perché il momento è questo, ma, d’altro canto, bisogna dire che la squadra ieri ha subito cinque reti. Una cosa che deve certamente far riflettere e che non deve più accadere, altrimenti sarà dura ottenere la salvezza.

Dopo cinque gol c’è stata una reazione nervosa della squadra ma questo non può bastare a giustificare una prestazione che per certi versi è stata assai deludente, soprattutto sotto l’aspetto mentale. A volte i giocatori hanno dato la sensazione di impotenza contro un’Albinoleffe che ha giocatori importanti, per carità, ma non è uno squadrone costruito per un campionato di vertice. Questa Lucchese deve cambiare registro sin da subito ed evitare quegli errori individuali che hanno permesso alla squadra di Zaffaroni di segnare tre gol in fotocopia. L’opinione diffusa è che questa squadra non riesca a reggere in maniera coordinata dopo aver subito gol e vada in confusione totale, cosa che ha portato a prendere cinque reti.

Una cosa è certa: in questo momento le parole servono a poco perché bisogna fare di fatti e ciò vuol dire portare a casa punti, altrimenti la salvezza potrebbe diventare una cosa utopistica. L’abbiamo già detto ieri nel commentare la partita: non è il momento di fare processi, ma una cosa è certa: la Lucchese deve arrivare a gennaio limitando i danni e poi, già nella sosta di Natale, prendere quei giocatori che il mister e la società hanno individuato per rinforzare la squadra. Il tempo stringe e non si può più sbagliare. In questo momento Lopez deve capire su chi fare affidamento e su chi no e poi tirare le somme, affinché possa essere costruita una rosa omogenea e forte. Non bisogna guardare in faccia a nessuno e ricordarsi soltanto una cosa: l’obiettivo primario è la salvezza, con qualunque mezzo possa arrivare.