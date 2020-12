Porta Elisa News



Mercato, Bruccini si allontana dai rossoneri

mercoledì, 30 dicembre 2020, 14:41

di diego checchi

Frenata nell'operazione che dovrebbe riportare Mirko Bruccini a Lucca. Vi raccontiamo come si evolvono le situazioni del mercato. La Lucchese è in trattativa per il clamoroso ritorno di Bruccini, una ipotesi che viene confermata anche oggi: le telefonate da Lucca al giocatore e anche al suo procuratore sono arrivate, anche se i diretti interessati preferiscono non commentare. Ma c’è da sottolineare che nella serata di ieri e nella mattina odierna ci sono stati degli sviluppi: il giocatore oggi è convocato per la trasferta di Pescara con il Cosenza, ma con ogni probabilità non giocherà.

Su di lui è piombata prepotentemente l’Alessandria di mister Gregucci che vuole assolutamente fare un mercato da protagonista per cercare di vincere il campionato del Girone A della Serie C. Il giocatore sembra essere ad un passo dall’accordo. Poi c’è l’Avellino che gli ha offerto un ricco contratto, pluriennale. Quindi la situazione adesso è questa. Le possibilità le venga a Lucca si affievoliscono. È anche vero che lui, ma soprattutto sua moglie, vuole avvicinarsi a casa e Alessandria potrebbe essere la piazza giusta. La Lucchese, comunque, non rimane fuori dai giochi e l’affare Bruccini si dovrebbe sbloccare nei primi giorni di gennaio. Starà al giocatore pendere la decisione finale ma la società rossonera potrebbe puntare le sue attenzioni su un altro centrocampista il cui nome è ancora top secret.