A caccia di punti salvezza

sabato, 9 gennaio 2021, 16:09

di diego checchi

La Lucchese riprende il campionato con una trasferta tutt'altro che facile. L'avversario è infatti il Lecco di D'Agostino, una squadra che è nei quartieri alti della classifica e che punta decisamente ai play off anche se non crediamo, però, che possa lottare per vincere il campionato. La squadra di Lopez dovrà fare molta attenzione alle caratteristiche offensive dei lombardi dovrà affrontare questa sfida con le stesse armi utilizzate nelle ultime partite, giocando palla a terra e partendo con il gioco dal basso per poi sviluppare l'azione cercando di fare male attraverso il fraseggio. Per la gara di domani mancherà Flavio Bianchi, alle prese con uno stiramento al flessore della coscia destra, e allora ci sarà il debutto da titolare di uno dei due neo acquisti, quel Francesco Marcheggiani arrivato in prestito dalla Vis Pesaro e che si sta allenando con i rossoneri già dagli ultimi giorni di dicembre.

Marcheggiani è la classica punta da area di rigore pronta a sfruttare ogni sbaglio dei difensori. L'altro acquisto Petrovic, un ragazzo più strutturato fisicamente e che si può definire più una prima punta tradizionale, partirà dalla panchina avendo soltanto un paio di allenamenti con i nuovi compagni. Rispetto alla gara con la Carrarese, a centrocampo rientrerà dalla squalifica Kosovan mentre sarà Nannelli a fare il partner di Marcheggiani; per il resto la formazione non cambierà. Da segnalare che tornerà in panchina dopo il lungo infortunio Michel Cruciani. Questa la probabile formazione.

Lucchese (3-5-2): 1 Coletta, 5 Papini, 28 De Vito, 33 Dumancic, 11 Panati, 32 Sbrissa, 23 Meucci, 8 Kosovan, 26 Adamoli, 7 Nannelli, 19 Marcheggiani. A disposizione: 12 Biggeri, 2 Panariello, 15 Solcia, 13 Cellamare, 17 Bartolomei, 30 Caccetta, 4 Cruciani, 14 Signori, 27 Scalzi, 37 Petrovic, 22 Forciniti, 25 Molinaro. Allenatore Lopez.