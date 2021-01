Porta Elisa News



Si ferma Marcheggiani

lunedì, 18 gennaio 2021, 18:25

di diego checchi

Domani sapremo con esattezza l'entità dell'infortunio di Iacopo Coletta, infatti in tarda mattinata si sottoporrà all'esame strumentale effettuando una risonanza magnetica per capire se il trauma avrà causato problematiche ossee e legamentose. L'augurio è che si tratti soltanto di una brutta distorsione ma è inutile fare delle previsioni. La domanda che si fanno un po' tutti in queste ore è: la Lucchese sarà costretta o meno a ricorre sul mercato per prendere un portiere? E' difficile dirlo al momento, bisognerà capire quanto la squadra sarà costretta a fare a meno del suo numero uno. Se i tempi fossero ragionevoli, una o due settimane, allora la società potrebbe decidere di andare avanti con Biggeri ed il giovane Forciniti, altrimenti dovrà prendere un altro portiere vista anche la giovane età di Forciniti che ha ancora bisogno di crescere e fargli fare il vice per tempi lunghi sarebbe un rischio. Di nomi ce ne sono tanti a partire da Matteo Ricci attualmente svincolato ma che nell'ultima stagione era al Livorno, un lucchese doc che siamo convinti sposerebbe volentieri il progetto rossonero. Comunque, Matteo Biggeri è una garanzia per la categoria.

Intanto si è fermato anche Marcheggiani per un piccolo affaticamento all'adduttore ma per domenica a Crema dovrebbe essere disponibile così come Benassi che ha lasciato in anticipo la seduta di allenamento questo pomeriggio a scopo precauzionale per un piccolo indurimento al polpaccio. La situazione di Bianchi invece è la seguente: il giocatore si sta riatletizzando a livello fisico ed anche se non lavora con i compagni sta recuperando la migliore condizione per mettersi a disposizione della squadra già per la prossima partita. Lo Curto inizierà domani il suo lavoro differenziato sul campo mentre Ceesay, Falivene, Moreo e Convitto stanno lavorando ancora a parte. Si è allenato invece interamente con i compagni il neo acquisto Zennaro che potrebbe debuttare con la maglia rossonera a Crema magari per uno spezzone di partita.