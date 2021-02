Lucchese-Pro Vercelli: 0-0 al 45' st Sei minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 7 febbraio 2021, 20:47

Il presidente rossonero soddisfatto guarda al futuro con ottimismo: "Il risultato di oggi è importante anche visti i risultati delle nostre dirette concorrenti e possiamo andare avanti con grade fiducia. Purtroppo paghiamo ancora qualche ingenuità ma alla fine conta il risultato"

domenica, 7 febbraio 2021, 20:16

Soddisfatto, al netto del mancato rigore assegnato sul finire di gara, il direttore generale rossonero: La squadra è viva e ha dato il 110 per cento. Mi ha impressionato come i ragazzi sono riusciti a fermare una delle squadre che gioca il miglior calcio e oltretutto rimanendo in 10 per...

domenica, 7 febbraio 2021, 20:02

Bell'esordio di Pellegrini in difesa, Meucci a centrocampo è un baluardo e in avanti Bianchi e Marcheggiani si fanno rispettare. Poco incisivi Zennaro e Sbrissa: le pagelle di Gazzetta

domenica, 7 febbraio 2021, 19:51

Il tecnico rossonero, espulso a fine gara: "Merito ai ragazzi che oggi hanno veramente messo l'anima in campo. Dispiace che a differenza della partita di mercoledì, quando ci è stato fischiato un rigore contro al 90esimo, oggi ce ne sia stato negato uno netto"