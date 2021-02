Porta Elisa News



Mercato, Convitto e Ceesay lasciano la Lucchese

lunedì, 1 febbraio 2021, 17:41

Lo sfoltimento della rosa della Lucchese continua ad esserci, dopo Signori che è rientrato all'Atalanta per fine prestito, da pochi minuti ci sono altri due giocatori che hanno salutato la comitiva rossonera. Si tratta del centrocampista Winston Ceesay e dell'attaccante Roberto Convitto i due con questo modulo non stavano trovando spazio e andranno sicuramente altrove nei prossimi giorni.

Questo il comunicato della società rossonera: "La società Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver definito la risoluzione dei contratti del centrocampista Winston Ceesay (classe '00) e dell'attaccante Roberto Convitto (classe '96). Ai due giocatori il ringraziamento della società per il lavoro profuso in maglia rossonera".



Sul fronte entrate la Lucchese sotto traccia sta lavorando anche per prendere un difensore centrale e si tratterebbe, usiamo il condizionale d'obbligo, di Daniele Gasparetto 33enne fuori dai piani tecnici della Reggina. I rapporti tra Taibi e Deoma sono ottimi, vedremo se questa indiscrezione potrà andare in porto.