Russo: "Non meritavamo assolutamente di perdere"

domenica, 14 febbraio 2021, 15:26

Il tecnico rammaricato per la sconfitta maturata sul finire: "E' arrivata al termine di una buona gara. in cui abbiamo tenuto bene il campo e creato anche alcune occasioni per vincere. Nel secondo tempo non abbiamo praticamente concesso niente agli avversari e con maggiore precisione avremmo potuto segnare per primi"

domenica, 14 febbraio 2021, 15:18

Il direttore generale rossonero: "Non mi pare si sia vista la differenza tra la prima e l'ultima in classifica. Sul lavoro siamo a buon punto, ora dobbiamo fare punti: prima dopo girerà. Ora più che mai siamo convinti che ce la giochiamo con tutti, servono punti a partire dalla Pro...

domenica, 14 febbraio 2021, 14:51

Panati il più reattivo dei rossoneri, bene il rientro di Benassi che dà sicurezza alla difesa, in calo Petrovic e Adiamoli che ha perso mordente: le pagelle di Gazzetta

domenica, 14 febbraio 2021, 12:00

Nella trasferta di Como Benassi ritrova la maglia da titolare, Zennaro confermato a centrocampo. Occasioni in avvio per Gatto, Ferrari e Petrovic. Poi sblocca una punizione di Arrigoni dal limite