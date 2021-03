Porta Elisa News



Avanti con il 3-5-2

venerdì, 19 marzo 2021, 18:55

di diego checchi

Lopez andrà avanti con il 3-5-2 nella partita decisiva che ci sarà domenica alle ore 20,30. Contro la Pistoiese ci potrebbe essere qualche cambiamento dal punto di vista degli uomini ed è possibile che a centrocampo possa rientrare Sbrissa come mezzala destra, come mezzala sinistra dovrebbe giocare Nannelli e in mezzo Meucci, anche perché le scelte a centrocampo sono obbligate visto che in rosa c'è il solo Lionetti che potrà dare il cambio a partita iniziata se ce ne dovesse essere bisogno, considerando che Zennaro e Cruciani sono infortunati.

Sugli esterni potremmo vedere Panati a destra e Adamoli a sinistra in luogo di Maestrelli mentre in difesa potrebbe essere ripescato uno tra Solcia e De Vito per completare il reparto insieme a Dalla Bernardina e Pellegrini. In attacco potremo vedere la coppia Marcheggiani-Bianchi con Petrovic pronto ad entrare a partita iniziata. Ci sono però ancora due allenamenti e il mister non ha ancora deciso quale formazione schierare, fermo restando che il modulo sarà il 3-5-2.