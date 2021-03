Porta Elisa News : il punto



Il suicidio sportivo dei rossoneri

giovedì, 18 marzo 2021, 13:43

di diego checchi

È inutile nasconderlo: la Lucchese è in una situazione quasi drammatica (sportivamente parlando). La sconfitta di Gorgonzola ha complicato maledettamente i piani e c’è il rischio concreto che se non ci sarà un’inversione di rotta contro la Pistoiese e cioè vittoria a tutti i costi, la Lucchese non riesca nemmeno a raggiungere i playout. Anche perché sia la Giana, sia la Pistoiese, che l’Olbia devono recuperare rispettivamente, una, due e tre partite. Quindi la classifica potrebbe dilatarsi ancora di più con la Lucchese già retrocessa senza playout.

Contro la Pistoiese sarà l’ultima spiaggia: é è la pura e sacrosanta verità. Ieri la squadra di Lopez ha commesso un suicidio sportivo, vincendo 3 a 1 e andando a perdere 4 a 3. Come spiegarsi questo calo di concentrazione? È solo una questione mentale. Ad un certo punto si è spenta la luce e la Giana Erminio ha fatto ciò che ha voluto dopo una prestazione gagliarda da parte della Lucchese. È difficile spiegare una partita come quella di ieri perché al limite del paradossale. Non si possono buttare via tre punti così importanti per un blackout di meno di mezzora. È chiaro che questa squadra è debole, sia caratterialmente che mentalmente, lasciando perdere le qualità tecniche, che dopo 31 partite sono chiaramente limitate, almeno in certi giocatori.

Lopez è arrivato al posto di Monaco per invertire la rotta e dobbiamo dire che a tratti c’è riuscito. In queste ultime partite sembra non riesca più ad incidere come vorrebbe. Crediamo ancora che il gruppo sia con lui: lo testimonia l’esultanza del secondo gol di Meucci, quando tutti sono andati ad abbracciare il mister romano. Evidentemente anche Lopez ha trovato più problemi di quelli che si aspettava e magari ha fatto qualche errore, in una stagione maledetta sotto ogni aspetto. La società ha le sue colpe, l’allenatore anche e i giocatori idem, dato che alla fine sono loro ad andare in campo. C’è amarezza e comprendiamo lo stato d’animo dei tifosi che non si aspettavano una stagione del genere. La speranza è l’ultima a morire ma la malata Lucchese è in coma. Vediamo se qualcuno riuscirà a salvarla.