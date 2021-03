Le pagelle di Lucchese-Pistoiese: Bianchi implacabile

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 21 marzo 2021, 23:24

Il tecnico commenta la vittoria attraverso l'ufficio stampa della società: "Tre punti fondamentali che ci consentono di continuare con fiducia a lottare per il nostro obiettivo. Ogni giorno, da qui alla fine della stagione, continueremo a combattere per restare in corsa: pensiamo subito al prossimo impegno"

domenica, 21 marzo 2021, 22:48

Il presidente rossonero: "E' un'annata balorda stasera in undici contro nove abbiamo sofferto perché giochiamo con la paura, solo chi vive tutto questo, chi ha giocato può capire e rendersi conto di cosa accade in questi casi, continuiamo a lavorare per arrivare almeno ai playout"

domenica, 21 marzo 2021, 20:00

Rossoneri a una sorta di ultima spiaggia contro gli arancioni che li precedono di quattro punti in classifica: ospiti in dieci, espulso Maurizi nei primi minuti di gara, nella ripresa espulso anche Momentè. Palo di Petrovic, traversa di Sbrissa, occasioni per Bianchi, ospiti pericolosi con Stoppa. In gol Bianchi

sabato, 20 marzo 2021, 15:30

Le possibilità di salvezza sono ridotte al lumicino, ma i rossoneri hanno l'obbligo di giocarsele tutte a partire da domani sera con la Pistoiese. Contro una formazione rimaneggiata dalla pandemia, serve tirare fuori l'orgoglio e vincere per sperare ancora nei play out: la probabile formazione