Lucchese-Pistoiese: 0-0 a inizio ripresa

sabato, 20 marzo 2021, 15:30

Le possibilità di salvezza sono ridotte al lumicino, ma i rossoneri hanno l'obbligo di giocarsele tutte a partire da domani sera con la Pistoiese. Contro una formazione rimaneggiata dalla pandemia, serve tirare fuori l'orgoglio e vincere per sperare ancora nei play out: la probabile formazione

venerdì, 19 marzo 2021, 18:55

Contro la Pistoiese ci potrebbe essere qualche cambiamento: è possibile che a centrocampo possa rientrare Sbrissa come mezzala destra, come mezzala sinistra dovrebbe giocare Nannelli e in mezzo Meucci, ma non è in discussione il modulo

venerdì, 19 marzo 2021, 12:53

Periodo tormentato per gli arancioni che ancora non sanno su quali giocatori potranno contare per la trasferta al Porta Elisa, dopo l’ultima partita contro la Pro Vercelli (persa in casa per 1 a 0), la società ha deciso di effettuare un nuovo ribaltone e di esonerare Giancarlo Riolfo e di...

giovedì, 18 marzo 2021, 13:43

Non si possono buttare via tre punti così importanti per un blackout di meno di mezzora. È chiaro che questa squadra è debole, sia caratterialmente che mentalmente, lasciando perdere le qualità tecniche, che dopo 31 partite sono chiaramente limitate, con rare eccezioni