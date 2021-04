Porta Elisa News



I rossoneri riprendono gli allenamenti: Lionetti in gruppo

martedì, 27 aprile 2021, 19:40

La Lucchese ha ripreso ad allenarsi in vista della gara più importante dell'anno, i giocatori e tutto lo staff sono ben consci di quello che li aspetta domenica e l'intensità dell'allenamento è stata massima. È rientrato in gruppo Lionetti mentre sta facendo grandi passi avanti Adamoli anche se non è certo che possa recuperare per domenica. Da ricordare che saranno squalificati Panariello e De Vito mentre rientrerà dalla squalifica capitan Benassi, che se la giocherà con Dalla Bernardina per un posto da titolare.

Per il resto, la formazione non dovrebbe cambiare rispetto a domenica scorsa, visto che i ragazzi hanno fatto piuttosto bene. A centrocampo, sia Cruciani che Meucci sono favoriti su Sbrissa, anche se l'ex Pergolettese ha dimostrato di star bene. Per domani è prevista una doppia seduta mentre per giovedì una partitella a ranghi contrapposti, da capire se l'avversario sarà la Primavera 3 oppure no.