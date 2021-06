Porta Elisa News



Favarin, i tifosi rossoneri lo rivogliono sulla panchina della Lucchese

giovedì, 3 giugno 2021, 08:50

Se dipendesse dai tifosi della Lucchese, ci sarebbero pochi dubbi su chi dovrebbe sedersi sulla panchina rossonera del prossimo anno, qualunque sia la categoria di pertinenza. Il nome che è sulla bocca di un po' tutti i tifosi è quello di Giancarlo Favarin, il tecnico che a Lucca ha già maturato due esperienze diverse (complessivamente con due promozioni, un esonero e una straordinaria salvezza sul campo maturata a Bisceglie).

L'ultima conferma, ma non ce ne era di bisogno, è stata la lunga intervista che il tecnico ha rilasciato proprio a Gazzetta Lucchese e nella quale ha ribadito la sua disponibilità, a prescindere dalla categoria, per tornare al Porta Elisa. "E' ovvio – ha spiegato nell'intervista al nostro quotidiano – che ci dovranno essere i presupposti giusti per mettersi d’accordo, ma sapete l’affetto che mi lega a Lucca. Ripartirei carico e, sinceramente, dopo due anni condizionati anche dal covid, è l’ora di tornare a vincere qualcosa".

Parole che hanno subito infiammato la tifoseria: l'articolo postato sul profilo Facebook di Gazzetta ha raccolto migliaia e migliaia di visualizzazioni, tantissimi "mi piace" e decine di commenti, tutti o quasi improntati sull'idea che il tecnico debba ritornare a Lucca. La società, che in questi giorni pare impegnata soprattutto a preparare la presentazione del progetto stadio, per ora, tace. Tante le piste, sia sul direttore sportivo che sull'allenatore, ma se dipendesse dai tifosi, i dubbi sarebbe pochi. E' comunque tempo di stringere i contatti per programmare la nuova stagione.