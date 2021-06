Porta Elisa News



Mercato: da Bagheria a Gioé, ecco i nomi in tutti i reparti

sabato, 19 giugno 2021, 10:43

di diego checchi

A Lucca c'è chi parla di un possibile ritorno della punta Bryan Gioè. Perché diciamo ritorno? Perché lui ha giocato nella Berretti allenata da Venturelli prima di spiccare il volo verso il calcio dei grandi.

L'attaccante della Val di Nievole, secondo i ben informati, avrebbe già fatto una chiacchierata con i dirigenti rossoneri a dimostrazione del fatto che l'interesse della società rossonera è concreto, ma tutto è stato rimandato in avanti soprattutto perché il giocatore, proprio oggi, è impegnato con la sua Clodiense nella finale play off contro l'Arzignano e quindi vorrà concentrarsi soltanto su questa partita.

Gioè è una prima punta che ha fatto molti gol soprattutto in Serie D, ricordiamo quelli con la Folgore Caratese (22) e con il Pinerolo (16).

L'attaccante ha avuto esperienze anche in Serie C con Arezzo, Giana Erminio, Pontedera, Tuttocuoio, Grosseto e Pavia, quindi è un giocatore di buon livello per la Serie C e di ottimo livello per la Serie D.

Vedremo se la Lucchese approfondirà questo discorso; anche se siamo sicuri che a Gioè non mancheranno le offerte, pensiamo che un proposta concreta da Lucca possa essere interessante per la sua carriera.

In questo articolo vi vogliamo anche parlare di un centrocampista: Filippo Fazzi.

Il giocatore attualmente è al Ghiviborgo e il suo cartellino è di proprietà della squadra della Valle del Serchio, per tornare alla Lucchese ci vorrebbe quindi un nuovo trasferimento. Per il momento, però, per il classe 2000 non c'è stata nessuna chiamata dalla dirigenza rossonera.

Per l'attacco e per il centrocampo, comunque, si stanno facendo anche tanti altri nomi come quello di Francesco Barranca, classe 1998 che ha realizzato 10 gol nell'ultima stagione con il Lentigione, quello di Lorenzo Remedi, di cui avevamo già parlato nella giornata di ieri, e quello di Erik Amedeo Ballardini, entrambi in forza all'Agliense. Per quest'ultimo si tratterebbe di un ritorno, visto che a portarlo a Lucca fu Giovanni Galli che lo scovò nel Santarcangelo. Purtroppo la sua prima esperienza in rossonero non fu molto fortunata.

Per la porta si fanno alcuni nomi di "under" molto interessanti. C'è chi ha ipotizzato il possibile ritorno di Pozzer, cosa che sarebbe possibili solo in caso di riammissione in Serie C.

Più plausibili invece i nomi di Niccolò Vivoli, classe 2001 di proprietà dell'Empoli che nella passata stagione ha collezionato 7 presenze con la Pistoiese, e di Fabrizio Bagheria che è sceso in campo solo 2 volte con il Renate. Il cartellino di Bagheria, anche lui classe 2001, è di proprietà del Parma e nella stagione 2019-2020 è stato protagonista in Serie D con il Prato.