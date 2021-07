Porta Elisa News



Collegio di Garanzia, i ricorsi verranno discussi il 26 luglio

mercoledì, 21 luglio 2021, 11:51

I sette ricorsi delle squadre non ammesse alla Serie B e alla Serie C verranno discussi il prossimo 26 luglio davanti al Collegio di Garanzia del Coni. A annunciarlo è lo stesso Coni con una nota visibile sul proprio sito internet: "La sessione di udienze della Sezione Collegio di Garanzia sulle controversie in materia di ammissione/esclusione dai campionati professionistici si terrà il prossimo 26 luglio 2021, a partire dalle ore 16.00, presso il Salone d’Onore del CONI. Tale sessione di udienze è preordinata a definire i seguenti sette ricorsi: - Il ricorso del Chievo Verona, avverso l’esclusione dal Campionato di Serie B; - i ricorsi di Carpi, Casertana, Novara, Paganese, Sambenedettese avverso l’esclusione dal Campionato di Serie C; - il ricorso della Cavese, che ha impugnato la delibera del Consiglio Federale FIGC che ha stabilito criteri e procedure ai fini dell’integrazione dell’organico di Serie C 2021/2022".

Di conseguenza la Lucchese già il 26 luglio saprà ufficialmente se sarà ripescata in Serie C oppure no, anche se ormai non ci sono più dubbi. C’è soltanto da rendere il tutto ufficiale visto che la maggior parte dei ricorsi verranno, con ogni probabilità, respinti.