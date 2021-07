Porta Elisa News



Mercato, possibili i ritorni di Risaliti e Ferrante?

mercoledì, 7 luglio 2021, 13:57

di diego checchi

In attesa di capire in quale categoria giocherà la Lucchese, o in Serie C o in Serie D, intanto si registrano alcuni rumors di mercato, soprattutto se la Lucchese dovesse essere ripescata in categoria superiore. Il primo nome che ci viene in mente per la difesa è quello di Giacomo Risaliti che può giocare in tutte e tre le posizioni e può essere utile sia in una difesa a quattro che in una difesa a tre. Risaliti non ha rinnovato il contratto con il Pontedera e sta aspettando una chiamata da una società di Serie C.

Se la Lucchese dovesse essere ripescata, chissà non ci possa fare un pensierino, anche perché, Pagliuca, lo ha già avuto all’inizio del primo anno di Lega Pro nella stagione 2014/2015. Il neo tecnico rossonero impiegò Risaliti soprattutto sulla destra di una difesa a quattro. L’altro nome che potrebbe arrivare è Riccardo Cargnelutti, difensore centrale del Modena classe 1999, che ha giocato in tutto il settore giovanile della Roma ed è chiuso dall’arrivo di Baroni. I buoni rapporti tra Deoma e Vaira (neo direttore gialloblu) potrebbero agevolare questo trasferimento.

Per l’attacco, sono spuntati due nomi: il primo è quello di un ex rossonero, ovvero Alexis Ferrante, che Russo portò a Lucca dalla Primavera della Roma. Il classe 1995 ha ancora due anni di contratto con la Ternana, ma ha bisogno di rilanciarsi. Su di lui è forte l’interesse del Catanzaro. Ma una possibile nuova chiamata di Russo e Pagliuca potrebbe fargli cambiare idea. In caso di Serie D, la Lucchese potrebbe essere interessata a un altro ex rossonero: Niccolò Rosseti, classe 1990, attualmente alla Sangiovannese, che a Lucca ha già militato in Serie C e fu portato da Giovanni Galli. A volerlo sembra essere proprio il tecnico Guido Pagliuca, ma il giocatore potrebbe decidere di rimanere nel Valdarno.

Uscendo dal mercato e a proposito di mister Guido Pagliuca, si dice che all’inizio della prossima settimana possa essere presentato alla stampa assieme a tutto lo staff tecnico. Ricordiamo che all’appello manca ancora l’allenatore dei portieri, mentre è stato riconfermato il Professor Riccardo Guidi e il match analyst Riccardo Carbone, oltre al vice allenatore Stefano Fracassi. Non è ancora sicuro ma la società potrebbe decidere di portare la Lucchese in ritiro per una settimana: le località più gettonate sono il Ciocco e Castelnuovo Garfagnana. Ma anche per questo bisognerà attendere l’ufficialità.