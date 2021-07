Porta Elisa News



Mercato, tutti i nomi per il ripescaggio: c'è anche Mattia Lombardo

sabato, 17 luglio 2021, 18:16

di diego checchi

In attesa del giorno fatidico che dovrebbe sancire il ritorno in Serie C della Lucchese attraverso il ripescaggio (lunedì in serata sarà presentata la domanda completa), si iniziano a fare i primi nomi per quanto riguarda il mercato rossonero.

Intanto, la Lucchese avrebbe contattato un ex molto amato dai tifosi. Si tratta di Mattia Lombardo che al momento è ancora sotto contratto con la Sambenedettese e quindi le parti si risentiranno più avanti quando sarà più chiara la posizione del club abruzzese.

Un altro nome che è tornato alla ribalta è quello di Nicholas Bensaja. Il regista ha ancora un anno di contratto la Viterbese e già nel gennaio scorso il giocatore sarebbe dovuto arrivare a Lucca ma la trattativa saltò all'ultimo minuto. Bensaja sarebbe il classico regista in grado di far girare l'intera squadra.

In mediana potrebbe tornare anche Simone Greselin, anche lui ex rossonero. Per la difesa si fa il nome di Giacomo Risaliti, svincolato dal Pontedera che 7 anni fa era alle dipendenze di Pagliuca. Questo è un giocatore che può occupare tutti i ruoli della difesa ed ha molta esperienza in Serie C, sarebbe un bel colpo per la retroguardia rossonera. Inoltre potrebbero tornare Daniele Solcia e Federico Papini, entrambi reduci della passata stagione. Dall'Atalanta potrebbe tornare anche Daniele Solcia

Capitolo portiere . La conferma di Coletta in caso di Serie C sarebbe quasi certa, sono già intercorsi colloqui telefonici tra il suo procuratore e la società e resterebbe solo da ratificare l'accordo. Come vice di Coletta potrebbero essere due i nomi in ballo. Uno è quello di Giacomo Pozzer, che tornerebbe in prestito dall'Inter dopo le cinque presenze in rossonero collezionate dal gennaio scorso in cui ha dimostrato buona affidabilità. L'altro è quello di Niccolò Vivoli dell'Empoli, che lo scorso anno ha giocato sette gare con la maglia della Pistoiese. Da capire poi se il terzo portiere sarà ancora Piercataldo Forciniti. Per l'attacco invece, la Lucchese sta sfogliando ancora la margherita e sul taccuino ci sono diversi nomi