Vichi nuovo presidente della Lucchese

giovedì, 8 luglio 2021, 10:15

di fabrizio vincenti

Novità (senza per ora comunicazioni della società) in casa rossonera: dal 21 giugno scorso Alessandro Vichi è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione della Lucchese, dunque il suo legale rappresentante, e sostituisce Bruno Russo. Lo si rileva dalla visura camerale aggiornata a oggi della Lucchese 1905 srl che specifica come il vice presidente sia ora Mario Santoro. Russo rimane nel consiglio di amministrazione come consigliere. Le ragioni che hanno portato all'avvicendamento, in assenza di qualunque comuicazione, non sono per ora note. Potrebbe trattarsi di un semplice avvicendamento, comunque per ora non comunicato all'opinione pubblica.

Nessuna variazione invece in termini di quote societaria rispetto allo scorso anno: Mario Santoro detiene il 21 per cento delle quote, la colonna rossonera Gabriele Baraldi l'11 per cento del capitale e il commercialista Giovanni Mei, il 5 per cento. Il resto del portafoglio è diviso equamente tra Daniele Deoma, Bruno Russo e Alessandro Vichi, tutti al 21 per cento delle quote.