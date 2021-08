Porta Elisa News



Anche Nannini in ritiro a Porcari

mercoledì, 11 agosto 2021, 14:47

di diego checchi

Al gruppo si è unito anche Cosimo Nannini, terzino sinistro arrivato dal Bari: manca soltanto l’ufficialità ma anche lui sarà un giocatore della Lucchese. Pian piano la rosa rossonera va componendosi e mister Pagliuca può lavorare con grande tranquillità e serenità nel ritiro di Porcari. Anche oggi è fissata una doppia seduta e il pallone è stato il grande protagonista, sia per quanto riguarda la fase difensiva, sia per quella offensiva. Non ci sarà un’amichevole come si pensava in un primo momento, ma soltanto esercitazioni tattiche.

Al campo si è rivista una vecchia conoscenza rossonera: Federico Papini che nelle ultime due stagioni è stato un punto di forza della Lucchese. Questo è un giocatore che può ricoprire più ruoli e nell’immaginario del tecnico Pagliuca può essere impiegato sia come centrale che come terzino destro. Stesso discorso per Bellich. Il giocatore duttile e pronto a mettersi a disposizione della squadra. Anche il portiere Cucchietti si è già integrato perfettamente con il gruppo e si giocherà il posto da titolare con Coletta. Sarà il campo a chiarire le gerarchie dei due portier: importante è che la Lucchese abbia tra i pali due garanzie.

In attacco sta sorprendendo molto in positivo Babbi, un giocatore che sa tener su la palla e sa segnare. Un’altra piacevole sorpresa è Visconti, un terzino sinistro che sa spingere molto e mette dei cross interessanti. Ci sono tutti gli ingredienti perché questa Lucchese possa fare buone cose, anche se è chiaro che adesso sono soltanto gli allenamenti a darci queste indicazioni che poi dovranno essere confermati nella partite. Ma intanto è giusto dire ciò che vediamo, un centrocampista come Picchi, completamente ristabilito dall’infortunio al ginocchio, è un valore aggiunto, così come Bensaja davanti alla difesa. Un elemento che è mancato alla rosa dello scorso anno. Non ci vogliamo illudere, ma le sensazioni sono molto buone.