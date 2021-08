Porta Elisa News



Doppia seduta per i rossoneri: si è aggregato Babbi

sabato, 7 agosto 2021, 15:44

di diego checchi

Doppia seduta di allenamento per la Lucchese. La squadra di Pagliuca ha lavorato sia sulla fase di attacco che su quella difensiva ma è inutile entrare nello specifico visto che la squadra deve ancora essere completata e in molti reparti non ci sono ancora i cosiddetti titolari. Sicuramente il settore più completo, se così si può dire, è il centrocampo con Picchi, Bensaja e Frigerio che stanno dimostrando giorno dopo giorno di recepire le richieste del tecnico di Cecina. Picchi è un giocatore che se sarà assistito dalla condizione fisica, come ci auguriamo, potrà fare la differenza in fase di possesso palla con i suoi inserimenti in zona gol.

Bensaja, invece, è il classico uomo d’ordine che sa far girare la squadra ed è bravo a prendere palla anche dai difensori. Frigerio è un 2001 di grande spessore che può occupare più ruoli e che all’occorrenza anche quello di terzino destro. In difesa, per ora, ci sono due elementi già pronti e ci riferiamo al centrale Bachini e all’esterno di sinistra Visconti. In attacco c’è molta fantasia con Gibilterra, Semprini e Panati possono essere devastanti in diversi situazioni di gioco. Ed ora eccoci alla prima punta: si è aggregato alla squadra Lorenzo Babbi, classe 2000 che già da due giorni era al ritiro di Porcari e oggi ha svolto il suo primo allenamento con i compagni. Babbi è un giocatore molto alto che potrà essere utile a questa Lucchese. Parlando poi di arrivi, oltre a quello possibile di Rossetti, che si svincolerà dal Novara, si fa il nome di Francesco Manuzzi, autore di 21 gol nella Sammaurese in Serie D lo scorso campionato. Su di lui, oltre alla Lucchese ci sarebbero Fidelis Andria, Pistoiese Virtus Verona.