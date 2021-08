Porta Elisa News



Lucchese, ecco la seconda maglia

mercoledì, 4 agosto 2021, 09:58

Mentre ancora la Lucchese è in attesa di capire quando verrà ufficializzato il ripescaggio, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sulla maglia che i rossoneri vestiranno nella prossima stagione. A rivelare come sarà la seconda maglia non è però la società, ma la stessa Ready Sport di Catanzaro, nuovo sponsor tecnico che sul proprio sito (www.readysport.it) ha pubblicato una foto con alcune delle divise che saranno fornite alle squadre assistite nella stagione 2021-2022.

La maglia da trasferta sarà bianca con colletto a v rosso e co una banda rossonera che attraverso il petto, sulla scorta di quanto già fatto in passato, e con al centro lo stemma sociale. Sul fianco, una pantera. Una riga rossa e una nera saranno presenti anche al termine delle maniche e dei pantaloncini che saranno bianchi così come i calzettoni.