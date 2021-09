Porta Elisa News



Nanni a Corner Corto: "Contro l'Olbia serve il riscatto"

martedì, 14 settembre 2021, 12:27

di diego checchi

Tanta voglia di emergere quella di Nicola Nanni. Lo ha fatto trasparire nella nostra trasmissione “Corner Corto” dove ha risposto con disinvoltura a tutte le domande, partendo da come si trova a Lucca: “A Lucca mi trovo molto bene e ho accettato subito volentieri, ho capito quanto la retrocessione abbia lasciato il segno nella gente di Lucca. Questa città ha una storia e noi vogliamo fare il meglio possibile. Siamo una squadra giovane che sta prendendo i concetti da un mister maniacale come Pagliuca che è un fenomeno nel preparare le partite. È innegabile che la sua assenza in panchina si faccia sentire”.

Nelle ultime qualificazioni mondiali, lei ha segnato un gol alla Polonia. Che emozione è stata?

“Una grande emozione. A livello di nazionale a San Marino, stiamo crescendo, anche se il nostro girone per il Mondiale del Qatar è assai proibitivo. Puntiamo a fare bene nella Nations League che inizierà da giugno”.

Tornando alla Lucchese, qual è il vostro obiettivo per questa stagione?

“Non ci poniamo un obiettivo particolare, guardiamo partita per partita e sappiamo che ci dobbiamo riscattare dopo le due sconfitte già a partire dalla gara interna contro l’Olbia. Penso che nelle ultime due partite, la squadra abbia fatto bene e in quella contro l’Entella ci sia mancato un po’ di coraggio sotto porta”.

Si è prefissato una cifra di gol che vorrebbe segnare?

“Diciamo che il mio obiettivo è quello di dare un contributo alla Lucchese, poi non voglio fare pronostici”.

Che cosa le ha insegnato l’allenatore del San Marino, Franco Varrella?

“È un allenatore molto preparato a livello tattico che fa anche i corsi a Coverciano, quindi sa metterci bene in campo e imprimere in noi la giusta voglia di far bene anche se siamo una squadra giovane”.

Parlando di attaccanti, a chi si ispira?

“A Lukaku. È quello in cui mi rivedo di più perché sa far salire la squadra e allo stesso tempo segna tanti gol”.

Che partita si aspetta con l’Olbia?

“Dobbiamo cercare di vincere e mi auguro che i nostri tifosi, già in molti a Chiavari, riempiano il Porta Elisa”.

Che cosa fa nel tempo libero?

“Seguo tutti gli sport e sto con la famiglia. A livello di studi devo ancora finire la maturità perché quando sono andato a Crotone non ce l’ho fatta a conciliare il calcio e la scuola. Vorrei concludere dicendo che a Lucca siamo un gruppo unito e che ci sarà tutto il tempo per risollevarci anche con l’aiuto del mister Pagliuca”.