Gli avversari dei rossoneri: il Cecina

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 15 aprile 2026, 13:51

Ormai lo schema è chiaro: le prefetture di mezza e passa Italia riescono solo a vietare trasferte anche quando si tratta di spostamenti di poche centinaia di persone e quella di Livorno, dopo aver vietato la gara con la Pro Livorno, blocca anche quella di Cecina

martedì, 14 aprile 2026, 10:48

La canzone "T'immagini" di Vasco Rossi è più volte risuonata in Curva Ovest che ha rimodulato il testo del rocker mondiale per adattarlo al campionato della Lucchese e il mito della musica ha voluto omaggiare la squadra rossonera e la sua tifoseria riproducendo il video dei festeggiamenti con il coro...

lunedì, 13 aprile 2026, 18:37

Il campionato dei rossoneri non si chiuderà il 26 aprile con l'ultima di campionato, ma avrà una appendice: è stata ufficializzata la Supercoppa di Eccellenza grazie all’Almanacco del Calcio Toscano che ha proposto ai vertici del calcio regionale la gara tra le due vincenti dei gironi toscani.

lunedì, 13 aprile 2026, 15:03

La promozione in Serie D dei rossoneri viene salutata da tanti complimenti che arrivano dalle società del territorio e non solo. Tra i primi, il BCL, la società lucchese di basket maschile, ma le congratulazioni arrivano anche dalla Virtus Lucca e da tante società calcistiche. Bellissimo il commento del Montespertoli