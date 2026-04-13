Vietato fermarsi

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 16 aprile 2026, 08:46

La penultima giornata del campionato porterà i rossoneri, che hanno appena raggiunto la matematica promozione, a Cecina contro una formazione che è la quinta forza del girone. La squadra di mister Miano sta disputando un torneo di assoluto valore, al punto da essere a una sola lunghezza dal Belvedere quarto...

mercoledì, 15 aprile 2026, 13:51

Ormai lo schema è chiaro: le prefetture di mezza e passa Italia riescono solo a vietare trasferte anche quando si tratta di spostamenti di poche centinaia di persone e quella di Livorno, dopo aver vietato la gara con la Pro Livorno, blocca anche quella di Cecina

martedì, 14 aprile 2026, 10:48

La canzone "T'immagini" di Vasco Rossi è più volte risuonata in Curva Ovest che ha rimodulato il testo del rocker mondiale per adattarlo al campionato della Lucchese e il mito della musica ha voluto omaggiare la squadra rossonera e la sua tifoseria riproducendo il video dei festeggiamenti con il coro...

lunedì, 13 aprile 2026, 18:37

Il campionato dei rossoneri non si chiuderà il 26 aprile con l'ultima di campionato, ma avrà una appendice: è stata ufficializzata la Supercoppa di Eccellenza grazie all’Almanacco del Calcio Toscano che ha proposto ai vertici del calcio regionale la gara tra le due vincenti dei gironi toscani.