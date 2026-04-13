Vietato fermarsi

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sabato, 18 aprile 2026, 09:05

Dopo la promozione matematica matematica raggiunta domenica scorsa, la Lucchese torna in campo a Cecina nella penultima giornata di campionato. Sarà un match non semplice visto lo stato di forma dei padroni di casa, in piena lotta play off e oltretutto ancora una volta senza il sostegno dei tifosi rossoneri per l'ennesima, ingiustificata e grave, decisione presa da chi dovrebbe gestire l'ordine pubblico. 

i rossoneri sono a caccia del record di imbattibilità in campionato, l'altro traguardo sarà la Supercoppa contro la vincente dell'altro girone di Eccellenza, ovvero la Rondinella, e c'è da scommettere che mister Pirozzi non darà vita a grandi stravolgimenti nella formazione: l'idea di chiudere bene l'annata è stata ribadita da un po' tutti i protagonisti sin dal giorno della festa di domenica scorsa. La probabile formazione dovrebbe vedere pochi ritocchi rispetto a quanto visto contro il Perignano: Milan, Xeka, Tosi (Lorenzini), Picchi, Pupeschi, Santeramo, Russo (Del Rosso), Bartolotta (Sansaro), Camilli, Fedato, Riad (Piazze).

 

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