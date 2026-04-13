Vietato fermarsi

Porta Elisa News
sabato, 18 aprile 2026, 09:05
Dopo la promozione matematica matematica raggiunta domenica scorsa, la Lucchese torna in campo a Cecina nella penultima giornata di campionato. Sarà un match non semplice visto lo stato di forma dei padroni di casa, in piena lotta play off e oltretutto ancora una volta senza il sostegno dei tifosi rossoneri per l'ennesima, ingiustificata e grave, decisione presa da chi dovrebbe gestire l'ordine pubblico.
i rossoneri sono a caccia del record di imbattibilità in campionato, l'altro traguardo sarà la Supercoppa contro la vincente dell'altro girone di Eccellenza, ovvero la Rondinella, e c'è da scommettere che mister Pirozzi non darà vita a grandi stravolgimenti nella formazione: l'idea di chiudere bene l'annata è stata ribadita da un po' tutti i protagonisti sin dal giorno della festa di domenica scorsa. La probabile formazione dovrebbe vedere pochi ritocchi rispetto a quanto visto contro il Perignano: Milan, Xeka, Tosi (Lorenzini), Picchi, Pupeschi, Santeramo, Russo (Del Rosso), Bartolotta (Sansaro), Camilli, Fedato, Riad (Piazze).
giovedì, 16 aprile 2026, 08:46
La penultima giornata del campionato porterà i rossoneri, che hanno appena raggiunto la matematica promozione, a Cecina contro una formazione che è la quinta forza del girone. La squadra di mister Miano sta disputando un torneo di assoluto valore, al punto da essere a una sola lunghezza dal Belvedere quarto...
mercoledì, 15 aprile 2026, 13:51
Ormai lo schema è chiaro: le prefetture di mezza e passa Italia riescono solo a vietare trasferte anche quando si tratta di spostamenti di poche centinaia di persone e quella di Livorno, dopo aver vietato la gara con la Pro Livorno, blocca anche quella di Cecina
martedì, 14 aprile 2026, 10:48
La canzone "T'immagini" di Vasco Rossi è più volte risuonata in Curva Ovest che ha rimodulato il testo del rocker mondiale per adattarlo al campionato della Lucchese e il mito della musica ha voluto omaggiare la squadra rossonera e la sua tifoseria riproducendo il video dei festeggiamenti con il coro...
lunedì, 13 aprile 2026, 18:37
Il campionato dei rossoneri non si chiuderà il 26 aprile con l'ultima di campionato, ma avrà una appendice: è stata ufficializzata la Supercoppa di Eccellenza grazie all’Almanacco del Calcio Toscano che ha proposto ai vertici del calcio regionale la gara tra le due vincenti dei gironi toscani.