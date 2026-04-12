Ufficiale: vietata anche Cecina-Lucchese

Porta Elisa News
mercoledì, 15 aprile 2026, 13:51
Niente tifosi rossoneri nemmeno a Cecina: la prefettura di Livorno ha vietato “per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica” la trasferta di domenica prossima dopo aver bloccato nei mesi scorsi quella con la Pro Livorno.
Dietro l'arido linguaggio burocratico emerge prepotentemente un elemento: le prefetture ormai gestiscono una delle principali aziende nazionali, ovvero il calcio, solo con l'arma dei divieti, persino quando si tratta di spostamenti di poche centinaia di persone. A Cecina, peraltro, i tifosi rossoneri erano stati alcuni anni fa, ovviamente senza nessun tipo di problematica. Una deriva, quella di una gestione del calcio, oltremodo imbarazzante per uno sport che sembra davvero entrato in una crisi senza fine anche per i crescenti divieti imposti da organismi ormai incapaci di fornire altre risposte. Uno scenario che non ha praticamente eguali nel resto d'Europa, basterebbe questo elemento per far capire la gravità (per il sistema calcio e per i tifosi) delle politiche scelte dall'attuale ministro dell'Interno.
martedì, 14 aprile 2026, 10:48
La canzone "T'immagini" di Vasco Rossi è più volte risuonata in Curva Ovest che ha rimodulato il testo del rocker mondiale per adattarlo al campionato della Lucchese e il mito della musica ha voluto omaggiare la squadra rossonera e la sua tifoseria riproducendo il video dei festeggiamenti con il coro...
lunedì, 13 aprile 2026, 18:37
Il campionato dei rossoneri non si chiuderà il 26 aprile con l'ultima di campionato, ma avrà una appendice: è stata ufficializzata la Supercoppa di Eccellenza grazie all’Almanacco del Calcio Toscano che ha proposto ai vertici del calcio regionale la gara tra le due vincenti dei gironi toscani.
lunedì, 13 aprile 2026, 15:03
La promozione in Serie D dei rossoneri viene salutata da tanti complimenti che arrivano dalle società del territorio e non solo. Tra i primi, il BCL, la società lucchese di basket maschile, ma le congratulazioni arrivano anche dalla Virtus Lucca e da tante società calcistiche. Bellissimo il commento del Montespertoli
domenica, 12 aprile 2026, 19:23
Pardini: "Complimenti alla società, al mister, alla squadra, a tutti i collaboratori e ai tifosi rossoneri che hanno tenuto sempre vivo l’amore per questa maglia. Che possa essere l’inizio di un percorso sempre più ambizioso. Avanti con i progetti per i lavori di rinnovamento delle infrastrutture sportive"