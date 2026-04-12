Ufficiale: vietata anche Cecina-Lucchese

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 14 aprile 2026, 10:48

La canzone "T'immagini" di Vasco Rossi è più volte risuonata in Curva Ovest che ha rimodulato il testo del rocker mondiale per adattarlo al campionato della Lucchese e il mito della musica ha voluto omaggiare la squadra rossonera e la sua tifoseria riproducendo il video dei festeggiamenti con il coro...

lunedì, 13 aprile 2026, 18:37

Il campionato dei rossoneri non si chiuderà il 26 aprile con l'ultima di campionato, ma avrà una appendice: è stata ufficializzata la Supercoppa di Eccellenza grazie all’Almanacco del Calcio Toscano che ha proposto ai vertici del calcio regionale la gara tra le due vincenti dei gironi toscani.

lunedì, 13 aprile 2026, 15:03

La promozione in Serie D dei rossoneri viene salutata da tanti complimenti che arrivano dalle società del territorio e non solo. Tra i primi, il BCL, la società lucchese di basket maschile, ma le congratulazioni arrivano anche dalla Virtus Lucca e da tante società calcistiche. Bellissimo il commento del Montespertoli

domenica, 12 aprile 2026, 19:23

Pardini: "Complimenti alla società, al mister, alla squadra, a tutti i collaboratori e ai tifosi rossoneri che hanno tenuto sempre vivo l’amore per questa maglia. Che possa essere l’inizio di un percorso sempre più ambizioso. Avanti con i progetti per i lavori di rinnovamento delle infrastrutture sportive"