Lucchese, i "Kom-plimenti" arrivano anche da Vasco Rossi

Porta Elisa News
martedì, 14 aprile 2026, 10:48
La canzone "T'immagini" di Vasco Rossi è stata una sorta di inno per la Curva Ovest che in questa stagione ha rimodulato il testo del rocker mondiale per adattarlo al campionato della Lucchese: "Immagini se la Lucchese fosse prima in classifica...", e il mito della musica ha voluto omaggiare la squadra rossonera e la sua tifoseria riproducendo il video dei festeggiamenti con il coro in sottofondo all'interno di una storia sul suo profilo Instagram
"Kom-plimenti": ecco il messaggio che Vasco Rossi ha allegato al video che sta facendo il giro del mondo anche considerando che il profilo Instagram del cantante ha 2,4 milioni di followers. L'ennesima soddisfazione per tutto l'ambiente rossonero e in particolare per i ragazzi della Curva che con fantasia e bravura hanno riadattato la celebre canzone che ha trovato spazio anche sulle magliette celebrative della società.
lunedì, 13 aprile 2026, 18:37
Il campionato dei rossoneri non si chiuderà il 26 aprile con l'ultima di campionato, ma avrà una appendice: è stata ufficializzata la Supercoppa di Eccellenza grazie all’Almanacco del Calcio Toscano che ha proposto ai vertici del calcio regionale la gara tra le due vincenti dei gironi toscani.
lunedì, 13 aprile 2026, 15:03
La promozione in Serie D dei rossoneri viene salutata da tanti complimenti che arrivano dalle società del territorio e non solo. Tra i primi, il BCL, la società lucchese di basket maschile, ma le congratulazioni arrivano anche dalla Virtus Lucca e da tante società calcistiche. Bellissimo il commento del Montespertoli
domenica, 12 aprile 2026, 19:23
Pardini: "Complimenti alla società, al mister, alla squadra, a tutti i collaboratori e ai tifosi rossoneri che hanno tenuto sempre vivo l’amore per questa maglia. Che possa essere l’inizio di un percorso sempre più ambizioso. Avanti con i progetti per i lavori di rinnovamento delle infrastrutture sportive"
domenica, 12 aprile 2026, 18:26
L'esterno si procura il rigore e segna il raddoppio, ma che giocate da Fedato, Piazze lotta come al solito come un leone, ma sono tutti i rossoneri a metterci l'anima per percorrere gli ultimi metri che separavano la Lucchese dalla promozione: le pagelle di Gazzetta