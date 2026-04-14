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Lucchese, i "Kom-plimenti" arrivano anche da Vasco Rossi

martedì, 14 aprile 2026, 10:48

La canzone "T'immagini" di Vasco Rossi è stata una sorta di inno per la Curva Ovest che in questa stagione ha rimodulato il testo del rocker mondiale per adattarlo al campionato della Lucchese: "Immagini se la Lucchese fosse prima in classifica...", e il mito della musica ha voluto omaggiare la squadra rossonera e la sua tifoseria riproducendo il video dei festeggiamenti con il coro in sottofondo all'interno di una storia sul suo profilo Instagram

"Kom-plimenti": ecco il messaggio che Vasco Rossi ha allegato al video che sta facendo il giro del mondo anche considerando che il profilo Instagram del cantante ha 2,4 milioni di followers. L'ennesima soddisfazione per tutto l'ambiente rossonero e in particolare per i ragazzi della Curva che con fantasia e bravura hanno riadattato la celebre canzone che ha trovato spazio anche sulle magliette celebrative della società.