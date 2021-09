Porta Elisa News



Una sconfitta che fa parte del percorso di crescita

lunedì, 6 settembre 2021, 12:24

di diego checchi

La prima parola d’ordine che bisogna usare in questi casi è entusiasmo. Ci prenderete per matti, dopo una sconfitta, ma è proprio quello che la Lucchese, i suoi giocatori e tutto lo staff non deve perdere perché il lavoro che ha svolto finora, è stato più che proficuo e anche la prestazione di ieri ha dato segnali positivi nonostante la sconfitta. Detto ciò, da domani il tecnico analizzerà gli errori commessi e li correggerà attraverso il lavoro sapendo bene che questo sarà un girone duro e che il campionato della Lucchese va costruito partita dopo partita e una sconfitta o due non devono scalfire la fiducia e il credo di un tecnico come Pagliuca che lavoro per portare a casa dei risultati positivi.

Ricordiamo che l’obiettivo deve essere la salvezza, poi, se viene qualcosa di più, meglio ancora. La partita verrà analizzata, rivista e corretta e magari, in vista di Chiavari, verranno fatte altre scelte. Il tecnico ha schierato la difesa a tre per essere più coperto quando gli attaccanti del Cesena andavano in profondità. Qualche errore è stato fatto, ma ci può stare perché fa parte della crescita della squadra. Sono piaciuti lo spirito e la compattezza e la voglia di poter provare a mettere in pratica quello che il tecnico Pagliuca voleva. Il primo tempo è stato fatto bene, poi ci sono stati quei primi minuti di blackout che hanno cambiato la storia del match e quindi, i giudizi sono stati anche diversi.

Per la gara con l’Entella rientrerà Nanni e Dumbravanu e speriamo anche Picchi, quindi potranno essere fatte anche altre scelte. Poi rientrerà in panchina Pagliuca, un valore aggiunto per questa squadra che come ha detto Russo, dovrà essere al fianco dei suoi ragazzi per completare il lavoro svolto durante la settimana. Ed allora cosa dire? Testa alta e guardare avanti, senza demoralizzarsi. E' piaciuta la maturità dei tifosi che hanno comunque sostenuto la squadra e fatto sentire il loro calore. Vedere lo stadio con il pubblico sugli spalti è tutta un’altra cosa ed è un piccolo segnale di una ripartenza che deve essere ancora completata.