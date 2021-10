Porta Elisa News



A Pontedera per invertire la rotta

venerdì, 15 ottobre 2021, 15:27

di diego checchi

A Pontedera per invertire la marcia e muovere la classifica, possibilmente con una vittoria. Diciamo subito che il match contro i granata di Maraia non sarà facile, ma la Lucchese, in questa settimana, si è allenata bene e venderà cara la pelle, per uscire dal "Mannucci" con il sorriso sulle labbra. In fin dei conti, dal punto di vista del gioco, la squadra ha sempre fornito buone prestazioni anche se è chiaro che deve migliorare su alcuni aspetti, come una migliore lettura sui calci di punizione a sfavore. La sconfitta con la Vis Pesaro ha sicuramente lasciato l'amaro in bocca e quindi c'è grande voglia di rivalsa nel gruppo.

A Pontedera la squadra sarà sostenuta da tanti tifosi che domenica scorsa, sono rimasti delusi dal risultato ed hanno voluto un confronto sia con mister Pagliuca che con la società per esprimere il loro disappunto. Conoscendo il tecnico di Cecina ed il suo staff, siamo sicuri che vorranno fare di tutto per poter portare a casa un risultato importante.

Per quanto riguarda la formazione, non ci sarà sicuramente l'infortunato Picchi, mentre Nannini è in forse così come Bensaja e allora, a sinistra, come terzino, potrebbe esserci Visconti con Eklu, Frigerio e magari Lovisa a completare il trio di centrocampo. Hanno recuperato invece Belloni e Gibilterra e quindi potranno essere della partita, questa la probabile formazione.

Lucchese (4-3-1-2): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 13 Bellich, 27 Baldan, 3 Visconti, 16 Frigerio, 19 Eklu, 24 Lovisa, 30 Belloni, 10 Semprini, 29 Fedato. A disposizione: 22 Cucchietti, 2 Papini, 5 Bachini, 15 Yakubiv, 17 Dumbravanu, 26 Brandi, 7 Gibilterra, 9 Babbi, 18 Nanni, 11 Panati, 20 Schimmenti, 25 Ruggiero. Allenatore: Pagliuca.