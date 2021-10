Porta Elisa News



Alla ricerca della continuità

venerdì, 1 ottobre 2021, 15:10

di diego checchi

A Modena per proseguire la striscia positiva iniziata contro il Teramo. L’errore più grande della Lucchese sarebbe quello di porsi dei grandi obiettivi ma Pagliuca e i suoi ragazzi sanno che in questo campionato più che mai, vige la politica dei piccoli passi. Muovere la classifica provando a vincere ma non rischiando di perdere. Deve essere questo l’input con il quale la squadra rossonera va in campo. Sotto il profilo del gioco vorremmo vedere una Lucchese sulla falsa riga delle ultime due, ovviamente che elimini gli errori difensivi che le sono costati cari sia ad Ancona che in casa con il Teramo. Ma anche questi ci possono stare in un processo di crescita perché giova sempre ricordarlo. La Lucchese è stata costruita con l’obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla e poi di vedere quello che succederà dopo. L’avversario che ci sarà domani è sicuramente uno dei più temibili e cioè quel Modena costruito dal patron Rivetti per puntare senza mezzi termini alla promozione in Serie B.

La nuova proprietà e il ds Vaira hanno costruito ex novo la squadra. Sono rimasti soltanto quattro giocatori, ovvero i due portieri Gagno e Narciso e i difensori Pergreffi e Ingegneri. Poi sono arrivati giocatori sia giovani ma anche di qualità tra qui tre ex rossoneri: Marotta, Baroni e Renzetti. Al di là di questo, l’attenzione deve essere concentrata soprattutto sulla Lucchese perché la squadra di Pagliuca, che tornerà in panchina dopo la squalifica, dovrà fare una prestazione attenta. Ma la squadra dovrà essere pronta a ripartire in contropiede e a sfruttare gli spazi che il Modena concederà. Per quanto riguarda la formazione è completamente recuperato Bellich che giocherà in coppia con Baldan. I dubbi possono essere essenzialmente due: il ballottaggio fra Nannini e Visconti e fra Belloni e Fedato.

Questa la probabile formazione. LUCCHESE (4-3-1-2): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 27 Baldan, 13 Bellich, 3 Visconti, 19 Shaka, 4 Bensaja, 16 Frigerio, 30 Belloni, 10 Semprini, 18 Nanni. A disposizione: 22 Cucchietti, 2 Papini, 6 Nannini, 15 Yakubiv, 5 Bachini, 17 Dumbravanu, 26 Brandi, 24 Lovisa, 7 Gibilterra, 29 Fedato, 9 Babbi, 25 Ruggiero, 20 Schimmenti. Allenatore: Guido Pagliuca.