Porta Elisa News



Rossoneri alla ripresa: c'è Nanni ma non Dombravanu

martedì, 5 ottobre 2021, 18:56

La Lucchese ha ripreso la preparazione all'Acquedotto e c'è da sottolineare che era presenta anche Nicola Nanni, il giocatore raggiungerà la nazionale di San Marino in un secondo momento e quindi, con ogni probabilità, sarà a disposizione di Pagliuca per domenica prossima. Non c'era invece Daniel Dumbravanu, convocato con la nazionale moldava.

Il tecnico ha fatto svolgere alla squadra dei possessi palla più alcune partitelle, è chiaro che c'è molta attenzione ai dettagli, ma è ormai la sconfitta di Modena è alle spalle e il pensiero è sicuramente alla Vis Pesaro, una squadra che è a quota 9 punti e verrà a Lucca per potersi giocare la partita. Staremo a vedere che tipo di formazione farà Pagliuca, ma è ancora presto per parlarne. Intanto, per quanto riguarda il giudice sportivo, c'è da sottolineare che non c'è nessuno squalificato nella Lucchese ma il è solo stato ammonito il DS Daniele Deoma.