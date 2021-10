Fatali i minuti finali

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 2 ottobre 2021, 20:01

Il tecnico amareggiato per la sconfitta difende comunque i suoi: "I ragazzi hanno dato l'anima e fatto una grande partita, le ingenuità sono state evidenti sui due gol presi e ora siamo qui a commentare un risultato agghiacciante.

sabato, 2 ottobre 2021, 17:01

Dopo vent'anni torna lo scontro con gli emiliani che puntano alla serie B: Pagliuca per la terza gara in otto giorni conferma Eklu a centrocampo, mentre in avanti si affida a Fedato, Belloni e Semprini e in difesa ritrova Bellich.

venerdì, 1 ottobre 2021, 17:44

La Lucchese comunica di aver conferito a Leonardo Baldini, in arrivo dall’Empoli FC, l’incarico di preparatore dei portieri della prima squadra: prende il posto di Enzo Biato, che per motivi personali non potrà seguire con assiduità la squadra, resta comunque a far parte della famiglia rossonera come collaboratore incaricato

venerdì, 1 ottobre 2021, 17:36

Il tecnico torna a parlare alla vigilia della difficile trasferta di Modena: "È un dato che la squadra ha preso troppi gol, la maggior parte li abbiamo presi a difesa schierata, ma non è giusto dire che abbiamo una difesa colabrodo. Modena ottima squadra, l'affronteremo nel migliore dei modi"