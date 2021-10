Porta Elisa News



Rossoneri già in campo: c'è da preparare la gara con la Viterbese

mercoledì, 20 ottobre 2021, 18:47

La squadra ha ripreso ad allenarsi dopo il pareggio di Fermo. Allenamento di scarico quello di stamattina e per domani è prevista una doppia seduta dove i ragazzi di Pagliuca inizieranno a preparare nei minimi dettagli la sfida contro la squadra di Raffaele dove tra l’altro milita l’ex rossonero Riccardo Martinelli. Per questa gara non ci sarà Francesco Fedato, out per squalifica dopo che ieri sera ha rimediato una ammonizione ed era in diffida.

Oltre a lui mancherà il difensore Marco Baldan alle prese con una piccola lesione al retto femorale. Guaio muscolare anche per Nannini che già da due partite non sta giocando e sarà possibile vederlo in campo tra due settimane. Picchi e Zanchetta hanno ripreso a correre e dovrebbero essere a disposizione del mister fra qualche tempo, ma sono sulla via del recupero. Bensaja e Gibilterra invece hanno completamente recuperato, mentre, per quanto riguarda Frigerio, lo staff tecnico farà di tutto per metterlo a disposizione del mister già dalla sfida di sabato prossimo.