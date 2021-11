Porta Elisa News



Il Pescara cerca la svolta

giovedì, 25 novembre 2021, 07:44

di diego checchi

Il Pescara è la più grande delusione del campionato, questo lo possiamo dire senza timore di smentita. La squadra retrocessa dalla B era stata costruita per una pronta risalita e il presidente Daniele Sebastiani aveva affidato la partita ad un tecnico di provata esperienza come Gaetano Auteri ma quest'ultimo non è riuscito ad entrare in sintonia con lo spogliatoio tant'è che dopo la sconfitta di Pontedera per 2 a 1 è stato messo in discussione arrivando a un passo dall'esonero (in pole per la sua sostituzione sembrerebbe esserci Vincenzo Vivarini).

Contro la Lucchese, ad Auteri sarà concessa l'ultima chance, la tifoseria biancazzurra vorrà vedere sul campo una grande risposta dei ragazzi e ha annunciato contestazioni contro il presidente Sebastiani, che proprio nei giorni scorsi li aveva chiamati a raccolta. Il modulo di questa squadra è il 4-3-3 e dovrebbe essere confermata la formazione vista in campo domenica scorsa con l'unica eccezione di Memushaj, di rientro dalla squalifica, al posto di Zappella; è anche possibile che venga proposti il modulo 3-4-3 tanto caro ad Auteri.

Galano dovrebbe riuscire a recuperare almeno per la panchina dopo gli acciacchi che lo avevano tenuto fuori domenica scorsa contro il Pontedera. Questa la probabile formazione. Pescara (4-3-3): Sorrentino, Cancellotti, Drudi, Memushaj, Pompetti, Rizzo, De Marchi, Ferrari, D'Ursi, Ingrosso, Nzita. A disposizione: Iacobucci, Chiarella, Clemenza, Diambo, Frascatore, Galano, Illanes, Marilungo, Rasi, Rauti, Valdifiori, Zappella. Allenatore: Auteri.